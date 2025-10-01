На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину представят решение проблемы с бензином в Крыму

Аксенов: предложения по топливу в Крыму до конца недели направят Путину
Виталий Аньков/РИА Новости

Предложения по топливу в Крыму и Севастополю направят президенту России Владимиру Путину до конца недели. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, передает ТАСС.

Он отметил, что понимание того, что делать, есть.

«Ситуацию мы точно преодолеем. Нашли вариант решения, мы его до конца недели сформируем, доложим главе государства. У нас все получится», — сказал Аксенов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что волна ажиотажа из-за топливного дефицита сходит на нет.

1 октября стало известно, что правительство планирует расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка на фоне падения производства и нехватки бензина в ряде регионов России.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сообщили, что перебои с поставками бензина грозят в ближайший месяц тем регионам, в которых мало АЗС системообразующих, вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), и рынок занят региональными игроками. Нехватка топлива грозит прежде всего Крыму, где ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС, а также восточным регионам страны и Кавказу. Однако эксперты подчеркивают, что это временные сложности, и ситуацию должна нормализоваться уже к концу октября. Автомобилистов призывают не запасать бензин впрок, чтобы не усугублять положение еще больше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что из-за дефицита топлива в Хабаровском крае водители ночуют возле АЗС.

