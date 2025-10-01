Водители в одном из российских регионов стали ночевать возле заправок

Из-за топливного кризиса в Хабаровском крае водители вынуждены ночевать возле АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В Советско-Гаванском и Ванинском районах продолжает не хватать топлива. Привозимый бензовозом на заправки бензин практически мгновенно раскупается. Поэтому многие водители приезжают на заправки еще ночью. Они берут с собой пледы, еду, термосы и ждут очередной партии бензина.

Дефицит привел к появлению черного рынка. Появились спекулянты, продающие литр бензина за 150 рублей.

30 сентября министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края сообщило, что на некоторых АЗС региона наблюдаются перебои с одним или двумя видами топлива.

За день до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нехватки дизельного топлива и газа в регионе не наблюдается, однако есть сложности с бензином, в частности, с его стоимостью.

