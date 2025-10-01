«Главное — не паниковать»: каким российским регионам грозят перебои с бензином

В Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очередь за бензином по спискам, а в Крыму ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС. В некоторых регионах действительно могут быть сложности, но ситуация нормализуется к концу октября, и автомобилистам не стоит запасать бензин, чтобы ее не усугублять, объясняют эксперты.

Какие регионы в группе риска

Перебои с поставками бензина грозят в ближайший месяц прежде всего тем регионам, в которых мало АЗС системообразующих, вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), и рынок занят региональными игроками, пояснили «Газете.Ru» опрошенные эксперты.

Временная нехватка топлива прежде всего грозит Крыму, восточным регионам страны, а также Кавказу, рассказал «Газете.Ru» замгендиректора Института национальной энергетики, глава информационного центра энергетического комплекса «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

«Это наиболее удаленные регионы, которые не могут удовлетворить спрос за счет собственной нефтепереработки. Например, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Там необходимо предельно внимательно относиться к происходящему, в том числе нормировать отпуск топлива. Далее — Крым и ряд республик Северного Кавказа», — перечислил Фролов в беседе с «Газетой.Ru».

В данных регионах доля АЗС федеральных сетей, принадлежащих ВИНКам минимальна, а независимые игроки в текущей ситуации не обладают достаточной финансовой подушкой безопасности, чтобы продолжать реализовывать топливо по розничным ценам, которые ниже оптовых, добавил он.

«Независимые АЗС и региональные сети продают бензин «в минус»,

и не очень заинтересованы в том, чтобы его доставлять. При этом оказывается, что доставке дизельного топлива на АЗС никакие проблемы с транспортировкой не мешают. В случае с Крымом также есть опасность атак безэкипажных катеров, и пока она есть, нефтеналивные танкеры в Черном море не ходят», — указал Фролов.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов относит к зоне риска и Поволжье.

«Юг России и Поволжье я бы выделил. Также пришла информация, что есть сложности в Кировской и Нижегородской областях. В Кировской области сложности испытывают и АЗС крупных сетей», — сказал Баженов «Газете.Ru».

Долго идет отгрузка, не могут получить топливо уже купленное. Высокий сезон заканчивается и все должно нормализоваться, выразил надежду он.

Когда это кончится

«Мы верим в лучшее, и прогнозируем, что к концу октября ситуация должна успокоиться . Регулятор максимально ищет возможности ее сбалансировать. Нужно понимать, что локальные дефициты — проблема не злонамеренная», — уточнил Баженов.

Средние цены на АЗС, которые считает Росстат, по итогам года будут в рамках инфляции, но в текущем моменте на независимых АЗС компании вынуждены продавать топливо дороже, чем на доминирующих, на четыре-пять рублей, а местами и больше, спрогнозировал он.

«Ни в коем случае не надо закупать бензин впрок. Главное — не паниковать.

Ситуация местами сложная, но нет никаких оснований полагать, что она выйдет из-под контроля и все перерастет в системный кризис, проблемы останутся локальными», — призвал Баженов.

По мнению Александра Фролова из Института национальной энергетики, на то, что бензина время от времени не бывает в наличии, влияет и поведение потребителей.

«Люди не разбираются, почему нет бензина — сгорело он где-то по пути или владелец АЗС его просто не купил, чтобы не торговать в убыток. Люди начинают паниковать, заправляют полный бак и канистры, суточные проливы на АЗС возрастают, а графики подвоза топлива не меняются так быстро, как это требует ситуация», — сетует он в беседе с «Газетой.Ru».

Ситуация с обеспечением топливом не столь плачевна, как можно представить, посмотрев на фотографии и видео с АЗС, потому что люди зачастую неправильно интерпретируют происходящее, уверяет Фролов.

Локальные дефициты

Сведения об отсутствии топлива на АЗС продолжают поступать из разных российских регионов. С поставками бензина автомобилисты в Хабаровском крае начали организовывать очереди на АЗС и составлять списки желающих купить топливо. О трудной ситуации с бензином в Ванинском и Советско-Гаванском районах края сообщил Telegram-канал Amur Mash.

«Восемь АЗС разных компаний полностью прекратили продажи, вся нагрузка легла на «Трансбункер». Из-за огромного наплыва отпускают не больше 30 литров на машину — канистры под запретом. Чтобы хоть как-то навести порядок, водители стали сами записывать кто за кем», — отмечается в публикации.

Amur Mash опубликовал фото списка с очередью на АЗС, в нем насчитывалось 40 автомобилей. В результате компания-владелец заправок ввела лимит на отпуск топлива и запретила наливать бензин в канистры.

«Для того, чтобы дождаться следующих поставок введены ограничения на отпуск бензина в розницу — не более 30 литров на один бак, реализация в канистры запрещена», — отмечается в комментарии «Трансбункера», который привел в своем Telegram-канале глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка.

Одна из причин отсутствия топлива — закрытие продаж бензозаправок других продавцов топлива, указали в «Трансбункере».

Накануне о введении 30-литрового лимита на продажу бензина в Крыму сообщил глава региона Сергей Аксенов. В своем посте в Telegram он призвал жителей полуострова не запасать бензин впрок.

Введенные ограничения коснулись объема отпускаемого топлива — его можно заправлять или в бак автомобиля, или в канистры.

Об отсутствии бензина на одной из АЗС Калуги сообщило издание «Калужские новости». Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края связало перебои с топливом с сезонными и внеплановыми факторами.

«Дефицит связан с повышенным спросом, который ежегодно фиксируется в сезон отпусков и уборочных работ аграриев. Кроме того, с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также внеплановыми остановками в работе НПЗ», — приводит его сообщение «Интерфакс».