Власти Севастополя заявили о снижении ажиотажа из-за дефицита бензина

Развожаев: волна ажиотажа из-за топливного дефицита сходит на нет
Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что волна ажиотажа из-за топливного дефицита сходит на нет.

По его словам, поставки топлива в Крым идут.

«С первого дня возникновения топливного дефицита мы были на связи с [главой Минэнерго РФ] Сергеем Евгеньевичем [Цивилевым], совместно решали проблему. Сейчас уже можно констатировать, что волна ажиотажа постепенно сходит на нет», — поделился Развожаев.

1 октября стало известно, что правительство планирует расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка на фоне падения производства и нехватки бензина в ряде регионов России.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сообщили, что перебои с поставками бензина грозят в ближайший месяц тем регионам, в которых мало АЗС системообразующих, вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), и рынок занят региональными игроками. Нехватка топлива грозит прежде всего Крыму, где ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС, а также восточным регионам страны и Кавказу. Однако эксперты подчеркивают, что это временные сложности, и ситуацию должна нормализоваться уже к концу октября. Автомобилистов призывают не запасать бензин впрок, чтобы не усугублять положение еще больше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что из-за дефицита топлива в Хабаровском крае водители ночуют возле АЗС.

