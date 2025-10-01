На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кабмин готовит меры поддержки для устранения дефицита бензина в России

«Ъ»: правительство намерено усилить поддержку топливного рынка России
Sha Dati/Global Look Press

Правительство планирует расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка на фоне падения производства и нехватки бензина в ряде регионов России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение вице-премьера Александра Новака в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно документу, предлагается обнулить ввозные таможенные пошлины в размере 5% на бензин из Китая, Сингапура и Южной Кореи через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке. Также власти намерены увеличить импорт бензина из Белоруссии до 300 тысяч в месяц против 45 тысяч тонн сейчас. Еще одной мерой поддержки может стать разрешение полгода использовать монометиланилин — октаноповышающую присадку, применяемую для увеличения детонационной стойкости бензина.

В письме Новака при этом подчеркиваются, что меры, которые принимаются для защиты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, не избавляют от рисков ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сообщили, что перебои с поставками бензина грозят в ближайший месяц тем регионам, в которых мало АЗС системообразующих, вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), и рынок занят региональными игроками. Нехватка топлива грозит прежде всего Крыму, где ввели лимит 30 литров на отпуск топлива на АЗС, а также восточным регионам страны и Кавказу. Однако эксперты подчеркивают, что это временные сложности, и ситуацию должна нормализоваться уже к концу октября. Автомобилистов призывают не запасать бензин впрок, чтобы не усугублять положение еще больше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что из-за дефицита топлива в Хабаровском крае водители ночуют возле АЗС.

