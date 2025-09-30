Штурмовавший Капитолий рогатый «Шаман» хочет отсудить у Трампа $40 трлн

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Ченсли подал в суд на Трампа и Израиль

Участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли, известный как «Шаман», подал в суд на президента США Дональда Трампа иск на $40 трлн. Об этом сообщает The Independent.

В 26-страничном исковом заявлении Ченсли называет себя «истинным президентом» США и «законным главнокомандующим». По мнению «Шамана», существует заговор с целью нарушения Конституции Соединенных Штатов.

Также иск был подан к предпринимателю Илону Маску, компании T-Mobile, киностудии Warner Bros., Федеральной резервной системе США, Агентству национальной безопасности, Международному валютному фонду, Всемирному банку и государству Израиль.

В качестве компенсации «Шаман» требует 40 триллионов долларов, а также предлагает выпустить монету аналогичного номинала и весом в одну унцию (28,3 гр.) для погашения госдолга США.

В тексте иска Ченсли выражает уверенность в том, что сюжеты фильмов «Темный рыцарь» Кристофера Нолана и «Аватар» Джеймса Кэмерона были позаимствованы из произведений американца.

В 2021 году Джейкоб Ченсли был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Также ему назначили штраф в две тысячи долларов и три года пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. Ченсли был помилован Трампом в январе 2025 года.

Протесты, в организации которых обвиняют Трампа, прошли в Вашингтоне 6 января 2021 года после президентских выборов. Толпа митингующих ворвалась в здание Конгресса США и захватила несколько его помещений в то время, как там проходило заседание парламентариев, собиравшихся официально утвердить победу Джо Байдена в ходе голосования.

Ранее Ченсли назвал президентство Трампа поворотным моментом.