Американский шаман назвал президентство Трампа поворотным моментом

Будущая администрация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа является поворотным моментом в истории, который может привести как к процветанию, так и к «вымиранию». Таким мнением с РИА Новости поделился американец Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне.

6 января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия. Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда протестующие ворвались в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Фото «шамана» в меховой шапке с рогами облетело все мировые средства массовой информации.

«Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу. И какой бы путь мы ни выбрали, это во многом зависит от выбора, который сделает эта администрация», — сказал популярный блогер, также известный как Джейкоб Ченсли.

В сентябре конгрессвумен Элиз Стефаник заявила, что за Трампом присматривает Бог. Так она прокомментировала второе покушение на республиканца, после которого он не пострадал.

Ранее американский эксперт призвал Трампа признать поражение ВСУ.