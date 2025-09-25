Политолог объяснил, что подразумевает Трамп, называя Россию «бумажным тигром»

Слова президента США Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром», — это лишь риторический прием, за которым скрывается главный месседж: «Ребята, это не моя война». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов.

Он напомнил, что когда главу Белого дома на полях Генассамблеи ООН спросили, будет ли он вводить санкции против Москвы, он уклонился: «Я через месяц вам отвечу».

«Все ржут над этим ответом», — отметил Маркелов.

Что касается президента Украины Владимира Зеленского, по итогам встречи с Трампом он не получил ни ежемесячных миллиардов, ни ясных гарантий безопасности, добавил эксперт.

23 сентября в ходе переговоров с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер назвал «бесцельной борьбой» российскую спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при «настоящей военной силе» завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

Ранее в Кремле прокомментировали изменение риторики Трампа по отношению к России.