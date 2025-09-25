Трамп пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр»

Трамп заявил, что больше не намерен использовать выражение «бумажный тигр»

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не планирует использовать выражение «бумажный тигр». Об этом глава Белого дома сообщил в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

«Я никогда никого не назову «бумажным тигром», — сказал американский лидер.

23 сентября Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

В этот же день в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Ранее Трамп заявил, что для России «настало время» завершить конфликт на Украине.