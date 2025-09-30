Трамп в пятый раз за месяц разочаровался в Путине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед высшим военным руководством страны в очередной раз заявил, что разочаровался в президенте РФ Владимире Путине из-за его действий, связанных с украинским конфликтом. Трансляцию выступления Трампа вел YouTube-канал Белого дома.

«Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю», — пожаловался Трамп.

Это как минимум пятый раз за месяц, когда американский лидер публично заявляет о своем «разочаровании» российским президентом. 25 сентября Трамп говорил об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, 21 сентября — в ходе беседы с журналистами Fox News, 8 сентября отмечал, что Путиным разочарован не только он, но и его жена Мелания.

В первый раз в этом месяце президент США заговорил о разочаровании российским лидером в начале сентября — тогда он пообещал, что Вашингтон «предпримет действия». С того момента Штаты пока не вводили в отношении РФ какие-либо новые санкции или пошлины.

