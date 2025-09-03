«Мы собираемся что-то предпринять»: Трамп вновь заявил о разочаровании Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что очень разочарован в российском коллеге Владимире Путине из-за продолжения боевых действий на Украине и гибели тысяч людей каждую неделю. Одновременно с этим британское издание The Times отмечает, что к европейским лидерам у Трампа накопилось не меньше претензий, поскольку они «подталкивают Киев к отказу от более выгодных условий мира». В целом же у американского президента, по-видимому, «закончились идеи по продвижению мирного процесса на Украине».

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем разочаровании президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение он выразил в телефонном интервью The Scott Jennings Show, отрывок из которого ведущий программы Скотт Дженнингс опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Я очень разочарован в нем. У нас всегда были хорошие отношения. Я разочарован», — заявил Трамп.

Свою мысль Трамп пояснил тем, что боевые действия между Россией и Украиной никак не закончатся и на полях сражений по-прежнему гибнут тысячи людей. Он вновь выразил уверенность в том, что «эта война никогда не началась бы, если б я был президентом» и заявил, что его это беспокоит в особой мере, так как выборы американского президента в 2019 году (когда победил Джо Байден) «были полностью сфальсифицированы, и это позор».

«Мы собираемся что-то предпринять, чтобы люди могли жить. (…) Каждую неделю умирает семь тысяч человек, в основном это солдаты, и если я могу помочь это остановить, я считаю, что обязан это сделать», — сказал Трамп.

К европейским лидерам у Трампа также накопилось множество претензий, пишет The Times.

«В то время как европейские союзники считают, что Москва виновата в том, что находит причины не встречаться с Зеленским, источники в Белом доме предполагают, что Трамп винит европейцев в том, что они подталкивают Киев к отказу от более выгодных условий мира», — отмечается в публикации.

Согласно The Times, Трамп заявил, что «может быть, им [России и Украине] стоит повоевать еще немного».

«Просто продолжайте сражаться — глупо, но продолжайте сражаться», — сказал он.

Похожие заявления он уже делал в июне на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

На вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча с участием его самого и противоборствующих лидеров России и Украины, Трамп ответил: «Трехсторонняя встреча возможна. Двусторонняя — не знаю, но трехсторонняя возможна. Но, знаете, иногда люди не готовы к этому».

The Times отмечает, что «появились признаки того, что Трамп собирается обвинить Европу в срыве его мирной инициативы». В частности, представители президента США вряд ли примут участие в парижской встрече «Коалиции желающих» в ближайший четверг, а Белый дом, по сообщениям, попросил Министерство финансов составить список дополнительных санкций, которые Европа может ввести против России.

«Хорошие отношения»

Последняя на сегодняшний день личная встреча президентов России и США прошла во время саммита России и США на Аляске. Оба лидера положительно оценивали ее итоги: российский президент назвал их «полезными», а Трамп сказал, что встреча прошла «очень хорошо».

Позднее, сразу после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, Трамп также созвонился с Путиным. Американский президент остался доволен телефонной беседой и подчеркнул, что у него с российским президентом «хорошие отношения».

При этом заявления о своем разочаровании Путиным Трамп делал и ранее. Так, в интервью Fox News в середине июля он говорил: «Знаете, я думал, что он человек, который держит свое слово, но он так красиво говорит, а потом ночью бомбит людей. Нам это не нравится».