Трамп присвоил себе новый «титул» в Европе

Президент США Дональд Трамп назвал себя «президентом Европы», утверждая, что лидеры Евросоюза обращаются к нему так. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

В Брюсселе это отрицают, однако признают, что влияние Трампа на европейскую политику стало беспрецедентным.

Politico отмечает, что европейские лидеры обращались к главе Соединенных Штатов не только по вопросам отношений с Российской Федерацией, но и даже просили повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Один из европейских дипломатов заявил изданию, что Трамп, возможно, никогда не станет «президентом Европы», но он может быть ее «крестным отцом».

Бывший посол США в Европейском союзе Энтони Гарднер отметил, что во время переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве Вашингтон рассматривал Европу как равноправного партнера. Теперь же, по его словам, ЕС утратил солидарность, что делает его слабее перед давлением американского государства.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали Трампа за слова о границах Украины.