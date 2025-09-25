Трамп снова заявил, что разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь выразил разочарование своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень разочарован в Путине», — сказал Трамп в ходе встречи с Эрдоганом во время обсуждения украинского конфликта.

21 сентября американский лидер в эфире Fox News заявил, что разочарован президентом Путиным в свете отсутствия прогресса в переговорах и пообещал снижать цены на нефть, чтобы «автоматически» остановить российско-украинский конфликт.

До этого на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп заявил, что думал быстро закончить конфликт на Украине из-за своих отношений с Путиным, но тот подвел его.

13 сентября президент США направил странам НАТО письмо, в котором выразил готовность ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Кроме того, американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Ранее Трамп признался, что неверно оценил стремление Путина к миру.