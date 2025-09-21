На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о разочаровании Путиным

Трамп заявил о разочаровании Путиным и пообещал снижать цены на нефть
Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News снова заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным в свете отсутствия прогресса в переговорах и пообещал снижать цены на нефть, чтобы «автоматически» остановить российско-украинский конфликт.

«Мы усердно работали. И теперь делаем это вдвое больше, чем кто-либо другой. И мы действительно снижаем цены. И мы хотим, чтобы это автоматически остановило войну с Россией и Украиной. Если цены снизятся еще немного, это остановит ее. Я очень разочарован в президенте Путине...», — цитирует Трампа издание.

На этой неделе президент Соединенных Штатов на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что думал быстро закончить конфликт на Украине из-за своих отношений с Путиным, но тот подвел его.

До этого политик заявлял, что его терпение в отношении российского президента «быстро иссякает».

Ранее Келлог раскрыл отношение Трампа к Путину «за закрытыми дверьми».

Переговоры о мире на Украине
