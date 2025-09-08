На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп вместе с женой разочаровался в ситуации с урегулированием на Украине

Трамп заявил, что он и его жена разочарованы продолжением конфликта на Украине
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Мелания поддерживают хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но разочарованы тем, что конфликт на Украине до сих пор не завершен. Об этом пишут «Известия».

Трамп добавил, что в данный момент проходят «интересные переговоры», в которых участвуют европейские лидеры.

«Знаете, европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, поодиночке. Думаю, что мы добьемся соглашения. Мы должны это сделать», — сказал он.

Американский лидер напомнил, что ранее участвовал в урегулировании семи военных конфликтов.

18 августа в Белом доме прошла встреча американского лидера Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

Ранее Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине.

