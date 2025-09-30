Экс-президент Молдавии заявил о недоверии граждан к Санду

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) по итогам голосования внутри страны проиграли на парламентских выборах, что стало свидетельством недоверия граждан. Об этом заявил бывший глава государства Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Санду и PAS проиграли внутри страны. Как и на президентских выборах 2024 года. И это прямое свидетельство недоверия граждан, живущих здесь и сталкивающихся с реальными проблемами каждый день», — написал экс-президент.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель организовал грубый финансовый шантаж избирателей и вмешался в дела Молдавии в ходе выборов. Дипломат отметила, что европейские политики в ходе своих визитов в Кишинев открыто агитировали за партию «Действие и солидарность». Чиновники связывали ее победу с продолжением финансовой помощи республики.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявила о приближении утраты суверенитета Молдавии при Санду.