Матвиенко заявила о приближении утраты суверенитета Молдавии при Санду

Каждый день работы президента Молдавии Майи Санду будет приближать республику к утрате суверенитета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«После наглой, грязной имитации выборов ее избиратели и работодатели находятся исключительно в Брюсселе. И каждый следующий день режима Санду в Кишиневе будет приближать Молдавию к окончательной утрате суверенитета», — написала председатель СФ.

Матвиенко добавила, что Санду на выборах получила «клеймо окончательной нелегитимности». По ее словам, президент Молдавии «на штыках» привела свою партию к 50% голосов.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

