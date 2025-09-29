В МИД России обвинили Брюссель во вмешательстве в выборы в Молдавии

Брюссель организовал грубый финансовый шантаж избирателей и вмешался в дела Молдавии в ходе выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает сайт ведомства.

Дипломат отметила, что европейские политики в ходе своих визитов в Кишинев открыто агитировали за партию «Действие и солидарность». Чиновники связывали ее победу с продолжением финансовой помощи республики, подчеркнула представитель МИД РФ.

«Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами», — сказала Захарова.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что на некоторых участках явка резко возрастала перед их закрытием. При этом на других пунктах складывалась обратная ситуация — бюллетени заканчивались практически сразу после их открытия, отметила дипломат.

Помимо этого, Захарова заявила об осложнении возможности голосования для жителей Приднестровья. Так, по словам дипломата, число участков было резко сокращено до 12, а часть из них перенесли в отдаленные от региона города. Также на мостах через Днестр создавались искусственные преграды для проезжающих, добавила представитель ведомства.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН высказались о возможных нарушениях на выборах в Молдавии.