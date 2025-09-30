На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии назвали опасной игрой утверждения о войне Евросоюза с Россией

Орбан: Венгрия и ЕС не воюют с РФ, а говорящие обратное играют в опасную игру
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в соцсети Х, что ни его страна, ни Европейский союз (ЕС) не ведут войну с Россией, а те, кто утверждает обратное, ведут опасную игру.

«Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия — нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо», — написал Орбан, обращаясь к польскому премьеру Дональду Туску.

29 сентября газета The Guardian цитировала заявление Туска о том, что страны Запада ведут «войну нового типа» с Россией. По его словам, самая важная задача для лидеров общественного мнения в настоящий момент — донести до всего западного сообщества, что война с Россией уже происходит.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания глав МИД Группы двадцати заявил, что НАТО и Европейский союз руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможное создание бесполетной зоны над Украиной и предоставление странам — членам НАТО права сбивать российские дроны ознаменует начало войны между РФ и Североатлантическим альянсом.

Ранее на Украине призвали признать, что идет война России и НАТО.

