Медведев предупредил о риске начала войны между РФ и НАТО

Медведев: создание бесполетной зоны над Украиной будет означать войну РФ и НАТО

Возможное создание бесполетной зоны над Украиной и предоставление странам — членам НАТО права сбивать российские дроны ознаменует начало войны между РФ и Североатлантическим альянсом. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, касающееся введения бесполетной зоны над Украиной.

«Если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с РФ» , — отметил Медведев.

Также заместитель главы СБ обратил внимание на визит министра обороны Эстонии Ханно Певкура на Украину. Он рассказал, что эстонский чиновник в ходе поездки пытался угрожать Москве.

«Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники», — подчеркнул Медведев.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий дал согласие на пребывание в республике войск стран — членов НАТО.