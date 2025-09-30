В МИД РФ прокомментировали выборы в Молдавии

Выборы в Молдавии были жульническими, с откровенными манипуляциями голосами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Конечно, Майя Санду давно уже стала одним из глашатаев антироссийской риторики. Выборы — жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей», — сказал глава МИД России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель организовал грубый финансовый шантаж избирателей и вмешался в дела Молдавии в ходе выборов.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

