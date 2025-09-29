Политолог назвал выборы в Молдове самой «грязной» кампанией в новейшей истории

Парламентские выборы в Молдове прошли с беспрецедентным количеством нарушений и фальсификаций, по количеству махинаций кампания превзошла выборы в Румынии. Об этом заявил «Газете.Ru» политолог и заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«За всю новейшую историю Европы это самая грязная кампания из всех, которые мы видели. Прогнозы экспертов о том, что на ней будут фальсификации, полностью подтвердились», — считает Асафов.

Политолог отметил беспрецедентные нарушения и решения, которыми отметилась кампания — отстранение наблюдателей от союза юристов Молдовы на зарубежных участках, запугивание избирателей, десятки задержаний, арест агитационных материалов. А также давление на СМИ, перенос участков в Приднестровье в день голосования и открытие в регионе всего 12 участков (23 тыс. человек на участок).

Процесс голосования, по его словам, намеренно затягивался организаторами: был усилен полицейский контроль, из-за внезапно начатых ремонтов на мостах образовывались пробки, поступали ложные сообщения о минировании участков в Приднестровье.

Отдельно политолог отметил недопуск на выборы международных наблюдателей, например, миссии Общественной палаты Российской Федерации. Также Асафов выделил продолжение подсчета голосов после окончания нормативного времени.

«Кроме того, прошло более 500 обысков у представителей оппозиционных сил. Также за день до голосования были сняты популярные у избирателей партии. Вот это все, безусловно, показывает нам, что выборы в Молдове нелегитимны, а масштаб махинаций на них просто фантастический», — рассказал Асафов.

Политолог считает, что ситуация с наблюдателями и резонансными нарушениями на зарубежных участках наглядно говорит о том, что, как и в прошлый раз, жители Молдовы голосовали против PAS. Показательным моментом, по его мнению, является и заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что результаты выборов могут быть аннулированы.

«Думаю, оно сделано на эмоциях после получения данных по экзит-поллам, которые говорят, что жители Молдавии проголосовали против, не выразили доверия правящей партии. Потому что, объективно, на 3 часа ночи «Патриотический блок» побеждал, а PAS проигрывала, но на 10 утра мы видим обратную ситуацию — за счет фальсификации на зарубежных участках и махинаций с протоколами «натянут» результат в 53%», — отметил политолог.

При этом Асафов подчеркнул, что даже фальсификации не помогла PAS — партия все равно проиграла выборы: если на прошлой кампании политическая сила получила 62 мандата, теперь их будет значительно меньше — чуть больше 50.

«Даже со всеми ухищрениями видно проигрыш, зафиксированный в мандатах. Итоги выборов показывают отсутствие у PAS поддержки и доверия избирателей», — резюмировал политолог.