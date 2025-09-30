СВР: Киев не оставляет попыток втянуть страны НАТО в противостояние с Россией

Украина не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации, передает ТАСС.

Там отметили, что украинские власти перед лицом неотвратимого поражения готовы, прикрываясь странами Европы, пойти во все тяжкие, даже ценой разжигания «большой войны».

В СВР не исключили, что операция Украины будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы вызвать общественный резонанс.

В ведомстве добавили, что Украины готовится к инсценировке в Польше с ДРГ из якобы служащих спецподразделений из РФ и Белоруссии.

29 сентября глава Минобороны Румынии Йонуц Моштяну на полях Warsaw Security Forum сообщил, что на территории Румынии обнаружили еще один беспилотник недалеко от границы с Украиной.

13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, не представлявшим непосредственной угрозы безопасности населению. Тем не менее, министр обороны Румынии Йонуц Моштяну тогда заявил, что Румыния была готова сбить его с помощью истребителей.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Сергей Муратов считает, что все инциденты с российскими беспилотниками, которые якобы оказались в воздушном пространстве стран ЕС — Румынии и Польши, «были специально инициированы английской разведкой МИ-6», чтобы продвинуть идею о бесполетной зоне.

Ранее Лавров заявил, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на ЕС и НАТО.