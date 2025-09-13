Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское министерство обороны страны.

По данным оборонного ведомства, дрон был обнаружен поднятыми для мониторинга воздушной обстановки двумя истребителями F-16. Самолеты отследили его примерно до 20 километров юго-западнее села Килии Веке. Впоследствии он исчез с радаров.

«Беспилотник не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения», — говорится в сообщении.

В минобороны Румынии добавили, что за ситуацией следили радиолокационные системы и находящиеся в воздухе самолеты. Группы специалистов были готовы начать поиск возможных обломков беспилотника.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее правительство РФ установило класс воздушного пространства для беспилотников.