На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии

Минобороны Румынии: в воздушное пространство страны залетел беспилотник
true
true
true
close
Shutterstock

Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское министерство обороны страны.

По данным оборонного ведомства, дрон был обнаружен поднятыми для мониторинга воздушной обстановки двумя истребителями F-16. Самолеты отследили его примерно до 20 километров юго-западнее села Килии Веке. Впоследствии он исчез с радаров.

«Беспилотник не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения», — говорится в сообщении.

В минобороны Румынии добавили, что за ситуацией следили радиолокационные системы и находящиеся в воздухе самолеты. Группы специалистов были готовы начать поиск возможных обломков беспилотника.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее правительство РФ установило класс воздушного пространства для беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами