В Совфеде нашли «виновных» в инцидентах с БПЛА в странах ЕС

Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского создать бесполетную зону над территорией Украины, как и сам инцидент с российским беспилотником, который якобы оказался в воздушном пространстве страны, — это все одна большая провокация. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов.

«Большие вопросы вызывает сам по себе инцидент с российским беспилотником, который якобы оказался в воздушном пространстве Польши. Последующее предложение о создании бесполетной зоны над Украиной только подтверждает, что это все одна большая искусственно созданная провокация. Страны Евросоюза специально инициируют подобные случаи, так как понимают, что сегодня ситуация на поле боя на Украине складывается не в их пользу и им нужно хоть как-то получить преимущество», — пояснил сенатор.

Муратов заявил, что европейские страны попросту не умеют воевать «честным путем, а потому прибегают к подобного рода уловкам, чтобы подставить Россию». Он не исключил, что все инциденты с российскими беспилотниками, которые якобы оказались в воздушном пространстве стран ЕС, «были специально инициированы английской разведкой МИ-6», чтобы продвинуть идею о бесполетной зоне.

«Россия как продолжала господствовать в небе над Украиной, так и будет продолжать. Никакие бесполетные зоны не помешают нам продолжать вести боевые действия в соответствии с принятым планом. Сама возможность установления подобной зоны вызывает вопросы в плане реализации», — заключил Муратов.



Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне обнаружения беспилотников в воздушном пространстве страны призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Дипломат напомнил, что этот вопрос обсуждался еще год назад, когда президентом США был Джо Байден.

В США к подобным идеям относятся скорее негативно. Так, полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что попытка создания бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации российско-украинского конфликта.

Ранее Медведев предупредил о риске начала войны между РФ и НАТО.