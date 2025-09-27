Лавров: Россия не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах Евросоюза и НАТО

Российская Федерация не направляет ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Мы никогда не направляем наши беспилотники ли, ракеты ли по государствам, которые расположены в Европе, членам Евросоюза, странам Североатлантического альянса», — сказал министр.

26 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится провести в Румынии и Польше военную операцию под ложным флагом с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО. По ее словам, об этом стало известно из публикаций нескольких венгерских СМИ.

В материале приводятся некоторые подробности. Так, по информации официального представителя внешнеполитического ведомства РФ, сбитые или поврежденные российские БПЛА «Герань» были отремонтированы во Львове на заводе «ЛОРТА», после чего 16 сентября их завезли на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного.

За последнюю неделю в Европе произошли сразу несколько инцидентов с неизвестными беспилотниками, которые замечали в небе Дании, Норвегии и Германии. Из-за них приостанавливали работу аэропортов в Копенгагене и Ольборге, после чего от жителей стали поступать сотни сообщений о замеченных дронах (насколько они правдивы, неизвестно).

Ранее в США обвинили лидеров стран Европы в разжигании войны.