На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на ЕС и НАТО

Лавров: Россия не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах Евросоюза и НАТО
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Российская Федерация не направляет ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Мы никогда не направляем наши беспилотники ли, ракеты ли по государствам, которые расположены в Европе, членам Евросоюза, странам Североатлантического альянса», — сказал министр.

26 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится провести в Румынии и Польше военную операцию под ложным флагом с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО. По ее словам, об этом стало известно из публикаций нескольких венгерских СМИ.

В материале приводятся некоторые подробности. Так, по информации официального представителя внешнеполитического ведомства РФ, сбитые или поврежденные российские БПЛА «Герань» были отремонтированы во Львове на заводе «ЛОРТА», после чего 16 сентября их завезли на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного.

За последнюю неделю в Европе произошли сразу несколько инцидентов с неизвестными беспилотниками, которые замечали в небе Дании, Норвегии и Германии. Из-за них приостанавливали работу аэропортов в Копенгагене и Ольборге, после чего от жителей стали поступать сотни сообщений о замеченных дронах (насколько они правдивы, неизвестно).

Ранее в США обвинили лидеров стран Европы в разжигании войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами