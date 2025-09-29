Глава МО Румынии Моштяну: на границе с Украиной обнаружен еще один беспилотник

На территории Румынии обнаружили еще один беспилотник недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщил глава Министерства обороны (МО) Румынии Йонуц Моштяну на полях Warsaw Security Forum, передает ТАСС.

«Мы только что нашли еще один (беспилотник) сегодня. Я только что получил сообщение об этом», — сказал он.

По словам министра, сбитый дрон был найден в дельте реки Дунай. В ходе выступления Моштяну возложил ответственность за инцидент на Россию.

13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, не представлявшим непосредственной угрозы безопасности населению. Тем не менее, министр обороны Румынии Йонуц Моштяну тогда заявил, что Румыния была готова сбить его с помощью истребителей.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Сергей Муратов считает, что все инциденты с российскими беспилотниками, которые якобы оказались в воздушном пространстве стран ЕС — Румынии и Польши, «были специально инициированы английской разведкой МИ-6», чтобы продвинуть идею о бесполетной зоне.

Ранее Лавров заявил, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на ЕС и НАТО.