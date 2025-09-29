На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В минобороны Румынии заявили об обнаружении дрона на границе с Украиной

Глава МО Румынии Моштяну: на границе с Украиной обнаружен еще один беспилотник
close
Global Look Press

На территории Румынии обнаружили еще один беспилотник недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщил глава Министерства обороны (МО) Румынии Йонуц Моштяну на полях Warsaw Security Forum, передает ТАСС.

«Мы только что нашли еще один (беспилотник) сегодня. Я только что получил сообщение об этом», — сказал он.

По словам министра, сбитый дрон был найден в дельте реки Дунай. В ходе выступления Моштяну возложил ответственность за инцидент на Россию.

13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, не представлявшим непосредственной угрозы безопасности населению. Тем не менее, министр обороны Румынии Йонуц Моштяну тогда заявил, что Румыния была готова сбить его с помощью истребителей.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Сергей Муратов считает, что все инциденты с российскими беспилотниками, которые якобы оказались в воздушном пространстве стран ЕС — Румынии и Польши, «были специально инициированы английской разведкой МИ-6», чтобы продвинуть идею о бесполетной зоне.

Ранее Лавров заявил, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на ЕС и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами