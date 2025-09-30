Политолог: Трамп не настолько безумен, чтобы вовлекать США в конфликт с РФ

В администрации американского президента Дональда Трампа заявили, что Вашингтон не возражает против нанесения Киевом ударов вглубь России. Однако даже если дальнобойные ракеты Tomahawk попадут к Украине через европейцев, президент США не даст прямого разрешения бить по РФ, так как не захочет вовлекать свою страну в конфликт, отметил в беседе с 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Об ударах по территории РФ до того заявил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг сразу после поездки в Киев – по мнению Михайлова, это говорит о том, что он мог получить деньги от украинских лоббистов. Однако это лишь слова, из которых конкретные действия могут не последовать, считает эксперт. Внезапную жесткую политику в отношении РФ он связал с успехами российской армии и грядущей катастрофой ВСУ под Красноармейском и Купянском.

Что касается дальнобойных ракет Tomahawk, то политолог не исключил, что Трамп может продать их Европе для последующей передачи Киеву, однако это не означает прямого разрешения наносить удары по территории России.

«Думаю, что он не настолько безумен, потому что это уже можно расценивать как прямое вовлечение США в конфликт», — подчеркнул политолог.

При этом он подчеркнул, что даже если первые такие ракеты направятся в сторону Украины, хорошо работающая российская разведка это узнает и при необходимости взорвет их, как уже было с ATACMS и HIMARS. Причем в случае с Tomahawk речь идет о более серьезном оружии, поэтому важно его уничтожить еще до попадания на украинскую территорию, считает Михайлов.

«Считаю, что если мы засекли Tomahawk где-то рядом с украинской границей, нужно найти повод для нанесения удара. Это будет официальная цель», — подчеркнул он.

На фоне этих обсуждений Россия отказывается от усиления военной риторики и настаивает на скорейшем завершении конфликта, напомнил политолог. С учетом успехов российских военных в зоне СВО это «бесит западных партнеров» Киева, из-за чего и разворачиваются обсуждения об усилении украинской армии, заключил эксперт.

Напомним, Кит Келлог заявил , что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk для Украины. В Кремле на это ответили , что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

В то же время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивал , что одного решения США в этом вопросе мало – Киеву потребуются специалисты, знакомые с этой техникой. Он подчеркнул, что в случае отправки соответствующих специалистов в Киев они все станут целью российской армии.

Ранее в Киеве обратились к Зеленскому после заявлений о ракетах Tomahawk.