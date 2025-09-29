«Нет неприкосновенных мест». Чем обернется поставка Tomahawk Украине?

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk для Украины. Россия уже анализирует заявления о возможной поставке ракет Киеву, заявили в Кремле. Как эти ракеты могут поменять обстановку на СВО и чем российские военные могут ответить на действия Запада — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп дал разрешение Вооруженным силам Украины на применение дальнобойного оружия для ударов по объектам в глубине территории России. Он отметил, что в России «нет неприкосновенных мест».

«Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов», — так Келлог ответил на вопрос, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.

Сейчас все высказывания Кита Келлога по этому поводу исключительно из разряда «с одной стороны, нельзя не отметить, с другой стороны, нельзя не подчеркнуть».

«Об этом лучше не говорить, все понимают». Москва не рекомендует бить по Кремлю Все понимают, каким будет ответ России на попытку Украины атаковать Кремль, заявил пресс-секретарь... 28 сентября 16:35

Так что пока совершенно непонятно, то ли разрешил президент США применять дальнобойное оружие для ударов по объектам в глубине территории России, то ли не разрешил. Да и по большому счету, Кит Келлог не имеет полномочий делать заявления подобного рода. Не так уж и высока его должность. И никаких «оперативных директив», где бы этот вопрос трактовался в письменном виде совершенно однозначно, глава Белого дома пока не подписал.

Поставки Tomahawk

На последней встрече с Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский ставил вопрос о передаче ВСУ крылатых ракет Tomahawk (скорее всего, в варианте Typhon, то есть мобильных наземных установок для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью стрельбы до 1,8 тыс. км).

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву остается за президентом страны Дональдом Трампом. При этом он отметил, что власти США обсуждают возможность поставок ракет НАТО для Украины.

close «Газета.Ru»

Для боевого применения подобных изделий требуются разведданные, которые с учетом такой дальности стрельбы могут представить только США, а разработать и ввести полетное задание тоже могут только американские специалисты, поэтому без участия военнослужащих ВС США успешные пуски ракет Tomahawk невозможны. А передавать вопросы боевого применения этих изделий в полном объеме специалистам ВСУ Соединенные Штаты вряд ли будут, поскольку это чревато утратой критических технологий.

Об этом же говорит и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о возможной поставке ракет Tomahawk, он отметил, что важно понимать, кто их будет запускать и нацеливать.

«Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: «кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?», «могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?», «кто дает целеполагание этим ракетам?», «это американская сторона или сами украинцы?». И так далее и тому подобное», — сказал Песков.

В Кремле подчеркнули, что Россия слышала заявления США о возможных поставках ракет Tomahawk Украине и внимательно их анализирует.

Чем ответит Россия?

По большому счету, так уже было и с ракетами ATACMS, и Storm Shadow, и SCALP. Словом, с передачей крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины вовлеченность Соединенных Штатов в этот конфликт станет существенно большей.

Сильные стороны крылатых ракет Tomahawk — полет на малых и предельно малых высотах, сравнительно небольшая эффективная поверхность рассеивания, мощная боевая часть (свыше 400 кг) и круговое вероятное отклонение (КВО) в пределах нескольких метров.

Обнаружить крылатую ракету типа Tomahawk, осуществляющую полет на предельно малых высотах (менее 200 м), радиолокационные средства зенитного ракетного комплекса в условиях среднепересеченной местности могут на дальности примерно 16–17 км. После обнаружения надо тут же производить пуск очереди из двух зенитных управляемых ракет. Встреча ЗУР с целью произойдет примерно на дальности 9–11 км. Таким образом, зона поражения ЗРК по ракетам Tomahawk сравнительно невелика . И это существенно ограничивает возможности зенитных ракетных войск по их поражению.

Если передача Вооруженным силам Украины крылатых ракет Tomahawk в варианте Typhon станет реальностью, то подобные поставки со стороны США (сугубо по моему мнению) снимают для военно-политического руководства России все возможные ограничения в плане применения специального оружия в зоне СВО.

Напомним, что специальным оружием военные называют ядерное, а возможная сфера его применения только для начала будет ограничиваться зоной СВО.

И хорошо, если американские политики и военные в деталях все-таки объяснят, каким образом поставки ракет Tomahawk Украине связаны с глубинными и жизненно важными национальными интересами Соединенных Штатов. И как это коррелируется с недавним заявлением президента Дональда Трампа, что «мир больше не находится на пороге третьей мировой войны».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).