В Госдуме предупредили США о последствиях передачи Tomahawk Украине

Одного решения США о поставках Tomahawk Украине недостаточно, Киеву потребуются специалисты, знакомые с этой техникой. Об этом сообщил RTVI глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет офицеров, солдат и технического персонала, необходимых для работы с крылатыми ракетами. Однако в случае отправки соответствующих специалистов в Киев они все станут целью российской армии, подчеркнул парламентарий.

«И никто их не защитит — ни [американский президент Дональд] Трамп, ни [спецпосланник США Кит] Келлог, ни кто бы то ни был еще. Поэтому пусть сами думают и выбирают», — добавил Картаполов.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в Совфеде отреагировали на слова Вэнса о возможных поставках ракет на Украину.