В Кремле отреагировали на слова Вэнса и Келлога о возможных поставках ракет на Украину

Российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что в случае поставок возникает вопрос о том, кто будет запускать снаряды вглубь России. Песков уточнил, могут ли это делать украинцы без помощи американской стороны. В этом контексте он отметил, что ситуация требует глубокого анализа.

О вероятности продажи Украине наступательного оружия также говорил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп сохраняет такую возможность. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что США выигрывают от поставок оружия на Украину, так как американские налогоплательщики получают от этого выгоду.

Несколько дней назад Трамп резко изменил риторику по украинскому конфликту, заявив, что Киев «может вернуть территории» — однако удары американским оружием по РФ, как пишет WSJ, он так и не разрешил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл детали первых военных поставок США Украине за счет НАТО.