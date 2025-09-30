На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве обратились к Зеленскому после заявлений о ракетах Tomahawk

Экс-советник Соскин: Зеленский хочет Tomahawk, чтобы втянуть в конфликт ЕС
Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится втянуть в вооруженный конфликт Европу, поэтому просит у США ракеты Tomahawk. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский, конечно, очень хочет втянуть европейские страны в эту бойню. На форуме безопасности (в Варшаве. — «Газета.Ru») он эту линию и гнет», — подчеркнул он.

По словам украинского политика, в Киеве в последнее время увидели возможность заполучить от стран Запада дальнобойные ракеты по типу Tomahawk.

До этого глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что одного решения США о поставках Tomahawk Украине недостаточно, Киеву потребуются специалисты, знакомые с этой техникой.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

Ранее в Совфеде отреагировали на слова Вэнса о возможных поставках ракет на Украину.

Переговоры о мире на Украине
