В ЕС заявили о необходимости ввести план по нацменьшинствам на Украине

Еврокомиссар Кос: ЕС поможет Украине разработать план по нацменьшинствам
Global Look Press

Украинские власти должны при поддержке европейских чиновников разработать план по решению проблем национальных меньшинств на территории страны. Об этом в беседе с агентством «Укринформ» заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

»Украине необходимо ввести соответствующий план действий, касающийся нацменьшинств, мы готовы со своей стороны помогать Украине в этом», — сказала представитель Еврокомиссии.

По ее словам, к решению проблем нацменьшинств могут привести переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

В нарушении прав русского национального меньшинства на Украине Киев неоднократно обвиняла Россия. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев предпринимает попытки компенсировать свои чудовищные поражения по всем фронтам действиями против русского языка.

При этом страны Запада ни разу не сказали ни слова о положении русского языка и русскоязычных людей на Украине, независимо от их настоящих или исторических связей с Россией, подчеркнула дипломат.

В свою очередь Венгрию не устраивает позиция Украины по отношению к закарпатским венграм. В Закарпатской области Украины проживают около 150 тысяч венгров, и раньше в регионе венгерский язык носил статус регионального и мог использоваться в документообороте. Однако в 2018 году он утратил этот статус. Кроме того, после изменения украинского закона об образовании в 2017 году дети потеряли возможность учиться в школе на родном языке.

Ранее Лавров заявил, что Зеленскому нужно вспомнить о статьях конституции, гарантирующих права русских.

