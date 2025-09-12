На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Украина ведет войну с мирными гражданами

Захарова: Киев компенсирует поражения в бою действиями против русского языка
true
true
true
close
Reuters

Киев всячески предпринимает попытки компенсировать свои чудовищные поражения по всем фронтам действиями против русского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Банковая поддерживает вот этих «призывников», воюющих с мирными гражданами, носителями русского языка, которых на Украине миллионы», — сказала дипломат.

В конце августа Захарова заявила, что страны Запада ни разу не сказали ни слова о положении русского языка и русскоязычных людей на Украине, независимо от их настоящих или исторических связей с Россией.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что западное сообщество «ни разу бровью не повело» на фоне того, что нарушаются ими же придуманные и ими же внедренные положения всяких международных организаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в том же месяце заявил, что в конституции Украины, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в некоторых сферах жизни, сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русскоязычных граждан и других нацменьшинств.

Ранее на Украине заявили о невозможности запрета русского языка в школах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами