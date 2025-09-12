Киев всячески предпринимает попытки компенсировать свои чудовищные поражения по всем фронтам действиями против русского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Банковая поддерживает вот этих «призывников», воюющих с мирными гражданами, носителями русского языка, которых на Украине миллионы», — сказала дипломат.

В конце августа Захарова заявила, что страны Запада ни разу не сказали ни слова о положении русского языка и русскоязычных людей на Украине, независимо от их настоящих или исторических связей с Россией.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что западное сообщество «ни разу бровью не повело» на фоне того, что нарушаются ими же придуманные и ими же внедренные положения всяких международных организаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в том же месяце заявил, что в конституции Украины, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в некоторых сферах жизни, сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русскоязычных граждан и других нацменьшинств.

Ранее на Украине заявили о невозможности запрета русского языка в школах.