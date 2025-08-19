Лавров заявил, что Зеленскому нужно вспомнить о статьях конституции, гарантирующих права русских

Президент Украины Владимир Зеленский «печется о конституции», однако ему нужно вспомнить о ее статьях, в которых закреплены права русскоязычных граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в некоторых сферах жизни, сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русскоязычных граждан и других нацменьшинств.

По его словам, это отдельно выделено в ней.

«Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено», — сказал Лавров.

В июле новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости устранить «символическое неравенство в законодательстве», в частности отменить особый статус русского языка.

По ее словам, в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

Ранее на Раде заявили о невозможности запретить русский язык в школах.