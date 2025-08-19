На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Зеленскому нужно вспомнить о статьях конституции, гарантирующих права русских

Лавров: Зеленскому надо вспомнить о статьях конституции, гарантирующих права русских
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский «печется о конституции», однако ему нужно вспомнить о ее статьях, в которых закреплены права русскоязычных граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в некоторых сферах жизни, сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русскоязычных граждан и других нацменьшинств.

По его словам, это отдельно выделено в ней.

«Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено», — сказал Лавров.

В июле новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости устранить «символическое неравенство в законодательстве», в частности отменить особый статус русского языка.

По ее словам, в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

Ранее на Раде заявили о невозможности запретить русский язык в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами