«Не нужно говорить Зеленскому, что делать»: Украина снова поссорилась с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х прокомментировал недовольство Венгрии ударом украинской армии по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Он негативно отнесся к словам венгерского коллеги Петера Сийярто, который призвал Киев прекратить атаковать объекты энергетической инфраструктуры Венгрии.
«Я отвечу по-венгерски. Не нужно говорить президенту Украины [Владимиру Зеленскому], что и когда делать и говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте [поставки энергоресурсов], как и вся остальная Европа», — заявил министр.
Шутка Зеленского
24 августа, в День независимости Украины, Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве в шуточной форме ответил на вопрос, повысят ли удары ВСУ по «Дружбе» вероятность отказа Венгрии от вето на членство Украины в ЕС.
«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — сказал украинский лидер.
В ответ Сийярто обвинил Киев в угрозах Будапешту.
«Зеленский использовал государственный праздник Украины, чтобы грубо пригрозить Венгрии. Венгрия решительно отвергает угрозы со стороны украинского президента», — подчеркнул он.
По словам венгерского министра, действия ВСУ бьют по энергетической безопасности страны, поэтому удары «следует рассматривать как нападение на суверенитет».
«Никакая война, к которой мы не имеем никакого отношения, не может служить легитимным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от действий, ставящих под угрозу нашу энергетическую безопасность», — обозначил Сийярто.
Вето Венгрии
Украина хочет получить четкие гарантии безопасности, в том числе вступить в Европейский союз. Венгрия открыто заявляет, что против этого. Еще в июне премьер-министр республики Виктор Орбан подчеркнул, что общей позиции у всех членов ЕС по этому вопросу пока что нет.
«Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение», — говорил он.
В августе американский президент Дональд Трамп по просьбе европейских лидеров разговаривал с Орбаном и пытался выяснить, почему страна выступает против членства Киева, если это поможет завершить конфликт, пишет Bloomberg. Несмотря на беседу, Венгрия не изменила своей позиции. Будапешт не хочет видеть Киев в ЕС из-за отсутствия «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета». Орбан считает, что подобное решение может привести к «бесконечной войне».
Венгрию также не устраивает позиция Украины по отношению к закарпатским венграм. В Закарпатской области Украины проживают около 150 тысяч венгров, и раньше в регионе венгерский язык носил статус регионального и мог использоваться в документообороте. Однако в 2018 году он утратил этот статус. Кроме того, после изменения украинского закона об образовании в 2017 году дети потеряли возможность учиться в школе на родном языке.
В августе ВСУ трижды атаковали нефтепровод «Дружба», из-за чего Венгрия и Словакия на несколько дней теряли возможность получать российскую нефть. Будапешт обвинил Киев в попытке втянуть их в российско-украинский конфликт, а также в атаке на свою энергетическую безопасность. Венгрия и Словакия вместе обратились в Еврокомиссию с требованием заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу.
«Теперь вы можете присылать свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве», — заявил Сибига в ответ на комментарии Венгрии. По его мнению, Будапешт якобы «прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость» от российских энергоресурсов.
«Венгрия поддерживает Украину электричеством и бензином, а взамен они обстреливают трубопровод, который снабжает нас. Крайне недружественный шаг!» — написал Орбан в письме к Трампу.
Американский лидер заявил, что крайне зол из-за происходящего, и подчеркнул, что считает Орбана своим другом.