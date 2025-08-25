«Не нужно говорить Зеленскому, что делать»: Украина снова поссорилась с Венгрией

МИД Украины призвал Венгрию «не говорить Владимиру Зеленскому, что делать» — так в Киеве ответили на требования Будапешта прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». По словам министра Андрея Сибиги, Венгрии следует «диверсифицировать» поставки энергоресурсов, «как вся остальная Европа». Зеленский ранее намекнул, что существование трубопровода зависит от того, снимет ли Венгрия вето на членство Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х прокомментировал недовольство Венгрии ударом украинской армии по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Он негативно отнесся к словам венгерского коллеги Петера Сийярто, который призвал Киев прекратить атаковать объекты энергетической инфраструктуры Венгрии.

«Я отвечу по-венгерски. Не нужно говорить президенту Украины [Владимиру Зеленскому], что и когда делать и говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте [поставки энергоресурсов], как и вся остальная Европа», — заявил министр.

Шутка Зеленского

24 августа, в День независимости Украины, Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве в шуточной форме ответил на вопрос, повысят ли удары ВСУ по «Дружбе» вероятность отказа Венгрии от вето на членство Украины в ЕС.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — сказал украинский лидер.

В ответ Сийярто обвинил Киев в угрозах Будапешту .

«Зеленский использовал государственный праздник Украины, чтобы грубо пригрозить Венгрии. Венгрия решительно отвергает угрозы со стороны украинского президента», — подчеркнул он.

По словам венгерского министра, действия ВСУ бьют по энергетической безопасности страны, поэтому удары «следует рассматривать как нападение на суверенитет».

«Никакая война, к которой мы не имеем никакого отношения, не может служить легитимным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от действий, ставящих под угрозу нашу энергетическую безопасность», — обозначил Сийярто.

Вето Венгрии

Украина хочет получить четкие гарантии безопасности, в том числе вступить в Европейский союз. Венгрия открыто заявляет, что против этого. Еще в июне премьер-министр республики Виктор Орбан подчеркнул, что общей позиции у всех членов ЕС по этому вопросу пока что нет.

«Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение», — говорил он.

В августе американский президент Дональд Трамп по просьбе европейских лидеров разговаривал с Орбаном и пытался выяснить, почему страна выступает против членства Киева, если это поможет завершить конфликт, пишет Bloomberg. Несмотря на беседу, Венгрия не изменила своей позиции. Будапешт не хочет видеть Киев в ЕС из-за отсутствия «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета». Орбан считает, что подобное решение может привести к «бесконечной войне».

Венгрию также не устраивает позиция Украины по отношению к закарпатским венграм. В Закарпатской области Украины проживают около 150 тысяч венгров, и раньше в регионе венгерский язык носил статус регионального и мог использоваться в документообороте. Однако в 2018 году он утратил этот статус. Кроме того, после изменения украинского закона об образовании в 2017 году дети потеряли возможность учиться в школе на родном языке.

ВСУ второй раз за неделю бьют по «Дружбе». Венгрия и Словакия пожаловались в ЕК Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает из России... 22 августа 13:08

В августе ВСУ трижды атаковали нефтепровод «Дружба», из-за чего Венгрия и Словакия на несколько дней теряли возможность получать российскую нефть. Будапешт обвинил Киев в попытке втянуть их в российско-украинский конфликт, а также в атаке на свою энергетическую безопасность. Венгрия и Словакия вместе обратились в Еврокомиссию с требованием заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу.

«Теперь вы можете присылать свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве», — заявил Сибига в ответ на комментарии Венгрии. По его мнению, Будапешт якобы «прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость» от российских энергоресурсов.

«Венгрия поддерживает Украину электричеством и бензином, а взамен они обстреливают трубопровод, который снабжает нас. Крайне недружественный шаг!» — написал Орбан в письме к Трампу.

Американский лидер заявил, что крайне зол из-за происходящего, и подчеркнул, что считает Орбана своим другом.