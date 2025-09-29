На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгерский журналист назвал последствия вступления Украины в Евросоюз

Журналист Штир: после вступления в ЕС Украина будет шантажировать Брюссель
Global Look Press

Руководитель внешнеполитического отдела венгерской газеты Magyar Nemzet Габор Штир в беседе с RT назвал последствия вступления Украины в Европейский союз. По его мнению, как только Киев войдет в состав объединения, он будет шантажировать уже не Будапешт, а Брюссель.

Журналист также отметил, что в настоящее время руководство ЕС «тихо поддерживает» провокации Украины в отношении Венгрии.

«Господа в Брюсселе, не забудьте о том, что следующими будете вы. Когда Украина станет членом ЕС и, например, не получит такую сумму, о которой думает, тогда шантажировать будут не Венгрию, а Брюссель», — подчеркнул Штир.

27 сентября глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство разочаровано тем, что не смогло втянуть Венгрию в конфликт с Россией.

26 сентября МИД Украины выступило с резкой критикой в адрес властей Венгрии, обвинив их в лицемерии и моральном разложении. Киев также обвинил Будапешт в обслуживании интересов Кремля.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено дронами, предположительно принадлежащими Венгрии. Он утверждал, что эти беспилотники могли быть задействованы в разведывательных операциях, собирая данные о промышленных объектах в приграничной зоне Украины.

Ранее еврочиновник оценил процесс вступления Украины в ЕС.

