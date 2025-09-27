«Вето не преодолеть»: еврочиновник оценил процесс вступления Украины в ЕС

DW: в ЕС не смогут преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в объединение

Европейские власти признали бессилие перед Венгрией в вопросе вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом).

«Пока способов преодоления вето Венгрии не существует», – заявил изданию один из представителей евробюрократии.

Чиновник уточнил, что европейские лидеры ожидают смену власти в Будапеште в следующем году, после чего еврочиновники смогут продолжить переговоры по членству Украины и «открыть новые переговорные кластеры с Киевом».

Весной 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы. До этого момента, считает источник, не существует «реалистичных выходов» из ситуации.

10 сентября посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что вступление страны в ЕС может произойти уже через 5 лет. Дипломат подчеркнула, что этот процесс замедляет вооруженный конфликт, который в настоящее время происходит на территории государства. При этом, как отметила Матернова, «все идет к тому, чтобы вступление завершилось до 2030 года».

Ранее польский президент назвал преждевременными разговоры о вступлении Украины в ЕС.