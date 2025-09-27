Сийярто: МИД Украины разочарован, что не смог втянуть Венгрию в войну с Россией

Министерство иностранных дел Украины разочаровано, что не смогло втянуть Венгрию в конфликт с Россией. Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.

«Я могу понять разочарование: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем», — сказал он.

26 сентября МИД Украины выступил с резкой критикой в адрес властей Венгрии, обвинив их в лицемерии и моральном разложении. Киев также обвинил Будапешт в обслуживании интересов Кремля.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство Украины было нарушено дронами, предположительно принадлежащими Венгрии. По его мнению, эти беспилотники могли быть задействованы в разведывательных операциях, собирая данные о промышленных объектах в приграничной зоне Украины. В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский «одержим анти-венгерскими предрассудками».

Ранее Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ситуацию вокруг Украины.