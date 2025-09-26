На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границ Украины

Зеленский: венгерские дроны нарушили воздушное пространство Украины
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами, предположительно принадлежащими Венгрии. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — отметил украинский лидер.

Зеленский предположил, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью, собирая информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины.

Президент распорядился провести тщательную проверку и подготовить отчет по каждому задокументированному случаю нарушения воздушного пространства.

Напряженность в отношениях между Киевом и Будапештом возросла из-за позиции Венгрии, которая не поддержала стремление Украины к членству в Европейском союзе, а также в связи с инцидентами, связанными с атаками на нефтепровод «Дружба», являющийся каналом поставки российского топлива в Венгрию.

Ранее глава МИД Венгрии назвал позорной принудительную мобилизацию на Украине.

