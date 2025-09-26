МИД Украины обвинил власти Венгрии в моральной деградации

МИД Украины выступил с резкой критикой в адрес властей Венгрии, обвинив их в лицемерии и моральном разложении. Данное заявление было опубликовано пресс-службой ведомства в Telegram-канале.

«Мы все чаще наблюдаем проявления, включая лицемерие и моральную деградацию правительства Венгрии, его явное и завуалированное противодействие Украине и общеевропейским интересам», – говорится в тексте заявления.

Киев также обвинил Будапешт в обслуживании интересов Кремля.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство Украины было нарушено дронами, предположительно принадлежащими Венгрии. По его мнению, эти беспилотники могли быть задействованы в разведывательных операциях, собирая данные о промышленных объектах в приграничной зоне Украины. В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский «одержим анти-венгерскими предрассудками».

