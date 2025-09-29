На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии сообщили, что выборы прошли в условиях законности

ЦИК Молдавии: выборы прошли в условиях законности и безопасности
Vladislav Culiomza/Reuters

Парламентские выборы в Молдавии прошли в условиях законности и безопасности. Об этом сообщила председатель ЦИК Молдавии Анжела Караман на брифинге, передает РИА Новости.

«На данный момент Центральная избирательная комиссия представляет предварительные результаты. Мы обеспечили, чтобы выборы прошли в условиях законности и безопасности», — сказала она.

Досрочные выборы в республике состоялись 28 сентября. Явка избирателей превысила 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися.

По итогам подсчета 100% протоколов, оппозиционные партии, включая «Патриотический блок», набрали 49,8% голосов, правящая «Партия действия и солидарности» (ПДС) получила 50,2%.

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признало эти выборы конкурентными.

Ранее политолог объяснил, что изменится в Молдавии после парламентских выборов.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
