В Молдавии сообщили, что выборы прошли в условиях законности

Парламентские выборы в Молдавии прошли в условиях законности и безопасности. Об этом сообщила председатель ЦИК Молдавии Анжела Караман на брифинге, передает РИА Новости.
«На данный момент Центральная избирательная комиссия представляет предварительные результаты. Мы обеспечили, чтобы выборы прошли в условиях законности и безопасности», — сказала она.
Досрочные выборы в республике состоялись 28 сентября. Явка избирателей превысила 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися.
По итогам подсчета 100% протоколов, оппозиционные партии, включая «Патриотический блок», набрали 49,8% голосов, правящая «Партия действия и солидарности» (ПДС) получила 50,2%.
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признало эти выборы конкурентными.
