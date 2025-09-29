В ОБСЕ оценили выборы в Молдавии на фоне сообщений о нарушениях

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) признало парламентские выборы в Молдавии конкурентными. Об этом сообщила член миссии Паула Кордозо на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«[Прошедшие] 28 сентября 2025 года парламентские выборы в Молдавии были конкурентными», — сказала представитель организации.

Кордозо добавила, что часть решений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии в ходе выборов вызвали вопросы о ее беспристрастности.

В Молдавии 28 сентября состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых депутаты будут избраны на четыре года. Явка избирателей превысила 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися.

По данным ЦИК Молдавии, по итогам подсчета 100% протоколов оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 49,8% голосов, тогда как правящая Партия действия и солидарности (ПДС) получила 50,2%.

Накануне бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон пригласил оппозицию на мирный митинг в центре Кишинева. По его словам, участники подведут итог всех нарушений, которые зафиксировали на парламентских выборах.

Ранее в Кремле высказались о прошедших в Молдавии выборах.