На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ОБСЕ оценили выборы в Молдавии на фоне сообщений о нарушениях

БДИПЧ ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии конкурентными
close
Julia Darashkevich/Reuters

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) признало парламентские выборы в Молдавии конкурентными. Об этом сообщила член миссии Паула Кордозо на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«[Прошедшие] 28 сентября 2025 года парламентские выборы в Молдавии были конкурентными», — сказала представитель организации.

Кордозо добавила, что часть решений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии в ходе выборов вызвали вопросы о ее беспристрастности.

В Молдавии 28 сентября состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых депутаты будут избраны на четыре года. Явка избирателей превысила 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися.

По данным ЦИК Молдавии, по итогам подсчета 100% протоколов оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 49,8% голосов, тогда как правящая Партия действия и солидарности (ПДС) получила 50,2%.

Накануне бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон пригласил оппозицию на мирный митинг в центре Кишинева. По его словам, участники подведут итог всех нарушений, которые зафиксировали на парламентских выборах.

Ранее в Кремле высказались о прошедших в Молдавии выборах.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами