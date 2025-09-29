Политолог Брутер: после выборов влияние Запада на Молдавию будет еще сильнее

После победы партии Майи Санду на парламентских выборах в Молдавии ситуация в республике останется прежней, однако западное влияние станет еще сильнее. Такое мнение в интервью Life высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, Кишинев продолжит двигаться все дальше от России и ближе к Европе, а попытки оппозиции этому противостоять будут присекаться.

«Население страны ведь не спрашивают. Население не спрашивают, его ставят перед фактом. Никого не интересует, что думает по этому поводу население. Все дальше от России и еще ближе к Европе. Как и было. Они будут стремиться к тому, чтобы Россия не могла ничего изменить», — сказал Брутер.

Выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. За право попасть в парламент боролись 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в законодательном органе 101 депутатское место.

По данным молдавского ЦИК, оппозиция, включая Патриотический блок, получила на выборах 49,84% голосов и 47 мест в парламенте. Правящая партия «Действие и солидарность» получила 50,16% голосов и 54 депутатских мандата.

Ранее в Кишиневе начались митинги несогласных с результатами парламентских выборов.