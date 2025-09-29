На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦИК Молдавии огласил результаты парламентских выборов

Оппозиционные партии Молдавии набрали 49,54% голосов внутри страны
Ramil Sitdikov/Reuters

На парламентских выборах в Молдавии оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 49,8% голосов, тогда как правящая Партия действия и солидарности (ПДС) получила 50,2% за счет голосов из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики по итогам подсчета 100% протоколов.

По информации ЦИК, правящая партия «Действие и солидарность» получила 44,13% голосов. Оппозиционный Патриотический блок набрал 28,25%, блок «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, а партия «Демократия дома» — 5,72%.

В Молдавии 28 сентября состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых депутаты будут избраны на четыре года. Явка избирателей превысила 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися.

Научный сотрудник РГГУ, профессор РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что незначительная победа правящей партии на выборах в парламент стала возможна только благодаря «максимально масштабному использованию электоральных манипуляций, фальсификаций и прочих нарушений».

Ранее в Госдуме назвали выборы в Молдавии «грязными».

