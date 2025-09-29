Зеленский ответил Лукашенко на слова о плане мирного урегулирования на Украине

Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании

Глава Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о наличии у РФ поддержанного США предложения по мирному урегулированию.

22 августа Лукашенко заявил, что в настоящее время стороны как никогда близки к завершению конфликта на Украине. Президент Белоруссии подчеркнул, что позиция РФ важнее для будущего мира, чем украинская.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине имеет хорошие перспективы. Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас есть хорошие шансы на прекращение боевых действий.

21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Украины говорит о планах Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, украинская сторона открыто демонстрирует отсутствие заинтересованности в устойчивом и долгосрочном решении ситуации.

Ранее Россия обвинила Британию в попытках помешать урегулированию на Украине.