На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский ответил Лукашенко на слова о плане мирного урегулирования на Украине

Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании
true
true
true
close
Stefan Jeremiah/AP

Глава Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о наличии у РФ поддержанного США предложения по мирному урегулированию.

22 августа Лукашенко заявил, что в настоящее время стороны как никогда близки к завершению конфликта на Украине. Президент Белоруссии подчеркнул, что позиция РФ важнее для будущего мира, чем украинская.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине имеет хорошие перспективы. Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас есть хорошие шансы на прекращение боевых действий.

21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Украины говорит о планах Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, украинская сторона открыто демонстрирует отсутствие заинтересованности в устойчивом и долгосрочном решении ситуации.

Ранее Россия обвинила Британию в попытках помешать урегулированию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами