Трамп назвал хорошими шансы по урегулированию украинского конфликта

Урегулирование конфликта на Украине имеет хорошие перспективы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в радиошоу Марка Левина.
Глава Белого дома подчеркнул, что есть хорошие шансы на прекращение боевых действий на Украине. Трамп заявил, что мир больше не приближается к третьей мировой войне.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что угрозу третьей мировой войны смогла уменьшить только встреча президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске.
Встреча Трампа и Путина состоялась на Аляске 15 августа. Президенты США и РФ говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.
Ранее в Белом доме рассказали о «свете в конце туннеля» по вопросу Украины.