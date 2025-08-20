На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал хорошими шансы по урегулированию украинского конфликта

Трамп: имеются хорошие шансы на прекращение конфликта на Украине
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Урегулирование конфликта на Украине имеет хорошие перспективы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в радиошоу Марка Левина.

Глава Белого дома подчеркнул, что есть хорошие шансы на прекращение боевых действий на Украине. Трамп заявил, что мир больше не приближается к третьей мировой войне.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что угрозу третьей мировой войны смогла уменьшить только встреча президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске.

Встреча Трампа и Путина состоялась на Аляске 15 августа. Президенты США и РФ говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Белом доме рассказали о «свете в конце туннеля» по вопросу Украины.

