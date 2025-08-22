Лукашенко оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Лукашенко: сейчас стороны как никогда близки к завершению конфликта на Украине

В настоящее время стороны как никогда близки к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает СТВ.

«Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной», — сказал белорусский лидер в интервью Медиакорпорации Китая.

Лукашенко добавил, что позиция России важнее для будущего мира, чем украинская. По его словам, это связано с доминирующей позицией РФ на фронте.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине имеет хорошие перспективы. Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас есть хорошие шансы на прекращение боевых действий.

21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Украины говорит о планах Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, украинская сторона открыто демонстрирует отсутствие заинтересованности в устойчивом и долгосрочном решении ситуации.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что Зеленский будет вести игру, чтобы не допустить мира.