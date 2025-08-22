На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Лукашенко: сейчас стороны как никогда близки к завершению конфликта на Украине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В настоящее время стороны как никогда близки к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает СТВ.

«Мы, как никогда раньше, близки к  тому, чтобы прекратить этот конфликт и  договориться о  мире между Россией и  Украиной», — сказал белорусский лидер в интервью Медиакорпорации Китая.

Лукашенко добавил, что позиция России важнее для будущего мира, чем украинская. По его словам, это связано с доминирующей позицией РФ на фронте.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине имеет хорошие перспективы. Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас есть хорошие шансы на прекращение боевых действий.

21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Украины говорит о планах Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, украинская сторона открыто демонстрирует отсутствие заинтересованности в устойчивом и долгосрочном решении ситуации.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что Зеленский будет вести игру, чтобы не допустить мира.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами