Россия обвинила Британию в попытках помешать урегулированию на Украине

Ульянов: Британия пытается помешать поиску дипломатических решений по Украине
Евгений Одиноков/РИА Новости

Великобритания снова предпринимает попытки помешать поиску дипломатических решений украинского конфликта. Об этом в социальной сети Х заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, премьер-министры Британии сменяют друг друга, но политика Соединенного Королевства остается довольно последовательной.

«Весной 2022 года (бывший британский премьер. — «Газета.Ru») Борис Джонсон запретил Киеву заключать мирное соглашение с Россией и настаивал на продолжении военного конфликта. Теперь Лондон снова пытается помешать поиску дипломатических решений», — написал дипломат.

Накануне лидеры стран Европы встретились в виртуальном формате, чтобы обсудить итоги состоявшихся 18 августа переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины.

В этот же день в пресс-службе премьер-министра Британии Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в случае прекращения боевых действий. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.

Ранее Медведев заявил, что Британия «была, есть и будет вечным врагом» России.

Переговоры о мире на Украине
