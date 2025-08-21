Позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, Украина открыто демонстрирует отсутствие заинтересованности в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

«Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент [США] Трамп...» — подчеркнул дипломат в ходе пресс-конференции.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом будет вести игру, чтобы не допустить установления мира. Он предположил, что Зеленский будет играть на определенных противоречиях.

По его мнению, совершенно очевидно, что президент Украины пытается не допустить достижения мира. Кроме того, Азаров отметил, что недопущение мира является целью не только Зеленского, но и тех кураторов, которые ему ставят такую задачу — Великобритании, Франции, Германии.

Ранее Россия обвинила Британию в попытках помешать урегулированию на Украине.